Как выбрать подходящие духи для себя

1. Определите свой стиль и предпочтения: Какой образ вы хотите создать? Романтичный, игривый, загадочный, элегантный? Какие ароматы вам нравятся в целом? Цветочные, древесные, фруктовые, свежие, восточные? Какие ароматы вы уже носили и вам нравились? Запомните ноты, которые вам особенно импонировали.