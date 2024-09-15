Как выбрать подходящие духи для себя

1. Определите свой стиль и предпочтения: Какой образ вы хотите создать? Романтичный, игривый, загадочный, элегантный? Какие ароматы вам нравятся в целом? Цветочные, древесные, фруктовые, свежие, восточные? Какие ароматы вы уже носили и вам нравились? Запомните ноты, которые вам особенно импонировали.
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