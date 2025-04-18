ТАСС: ВСУ угрожают репрессиями родне сдавшихся в плен под Курском солдат

По данным, опубликованным ТАСС со ссылкой на информацию российских силовых структур, командование Вооружённых сил Украины, как утверждается, оказывает давление на родственников военнослужащих, попавших в плен на территории Курской области.
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