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ТАСС: ВСУ угрожают репрессиями родне сдавшихся в плен под Курском солдат

ТАСС: ВСУ угрожают репрессиями родне сдавшихся в плен под Курском солдат

По данным, опубликованным ТАСС со ссылкой на информацию российских силовых структур, командование Вооружённых сил Украины, как утверждается, оказывает давление на родственников военнослужащих, попавших в плен на территории Курской области.

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