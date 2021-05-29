Севастопольцы остались без света в субботу

Проводятся ремонтные работы, опубликован список адресов, где и на какое время отключили электричествоВ связи неотложными ремонтными работами часть Севастополя в субботу, 29 мая, осталась без света, сообщила пресс-служба «Севастопольэнерго».
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