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Севастопольцы остались без света в субботу

Севастопольцы остались без света в субботу

Проводятся ремонтные работы, опубликован список адресов, где и на какое время отключили электричествоВ связи неотложными ремонтными работами часть Севастополя в субботу, 29 мая, осталась без света, сообщила пресс-служба «Севастопольэнерго».

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