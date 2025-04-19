АвтоВАЗ отметил 55-летие легендарной «копейки» фильмом и запуском новой модели

Сегодня, 19 апреля, Волжский автозавод празднует особую дату — День первого автомобиля. Ровно 55 лет назад с главного конвейера предприятия сошла первая серийная модель — ВАЗ-2101, получившая народное прозвище «копейка».
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