Андрей Никитин и Сергей Кравцов оценили пользу Чемпионата высоких технологий для Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сентября, ФедералПресс. Благодаря ежегодному проведению финала Чемпионата высоких технологий Новгородская область находится на острие образовательного и технологического процессов в России.
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