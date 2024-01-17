Пулемётчику «Азова» в ДНР дали пожизненное за расстрел авто с надписью «Дети» Ольга ВайленкоВерховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес пожизненный приговор старшему пулемётчику полка «Азов» Сергею Михайленко.
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