Можно было бы ограничиться сегодня тремя чудесными датами: *️⃣День апрельских ливней *️⃣День родников и ключей *️⃣День весенних брудершафтов Так и видится картинка: после дождя, в окружении набирающих зелень деревьев и трав зачерпнуть из родника кружку ледяной до ломоты в зубах воды и хряпнуть на брудершафт — за здоровье, добро и радость 🥂 Держим этот план в голове и записываем еще немножко дат, которые отмечаются 22 апреля: *️⃣Международный день Матери-Земли + День экологических знаний — давно пора позаботиться о природе и по возможности исправить все, что мы, человеки, успели натворить *️⃣День старого программиста + День водителя школьного автобуса — немножко профессионального, чтобы весенние дожди не сбили с рабочего настроя *️⃣День жевательного мармелада + День открытия — речь о настоящих открытиях.