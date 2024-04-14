В Петербурге назвали причины, почему парки города стали лучшими в России

В лидерах оказались парк «Авиаторов», «Остров Фортов» и ЦПКиО имени С.М. Кирова По итогам I Всероссийской парковой премии три парка Петербурга официально были признаны лучшими в России, сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Управление заказчика» в своем Телеграм-канале и поделились причинами успеха на примере парка «Авиаторов» - он получил звание «Парк года.