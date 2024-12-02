В Новоуральске задержан угонщик автомобиля

Фото: МВД Новоуральск BrisperУтром 27 ноября местная жительница обратилась в полицию Новоуральска с сообщением об угоне автомобиля ВАЗ 21099 с парковки у поликлиники на улице Комсомольской, 9, об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО г.