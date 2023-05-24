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"КРЫСА В ЛАБИРИНТЕ": ВЫЯСНИЛОСЬ ИСТИННОЕ МНЕНИЕ ЗАПАДА О ЗЕЛЕНСКОМ

"КРЫСА В ЛАБИРИНТЕ": ВЫЯСНИЛОСЬ ИСТИННОЕ МНЕНИЕ ЗАПАДА О ЗЕЛЕНСКОМ

Эксперт рассказал, что Вашингтон на самом деле думает об украинском президенте. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал, что, по его мнению, в Соединённых Штатах думают о Владимире Зеленском.

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