Эксперт рассказал, что Вашингтон на самом деле думает об украинском президенте. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал, что, по его мнению, в Соединённых Штатах думают о Владимире Зеленском.
Эксперт рассказал, что Вашингтон на самом деле думает об украинском президенте. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал, что, по его мнению, в Соединённых Штатах думают о Владимире Зеленском.
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