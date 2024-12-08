Al Jazeera озвучила первые распоряжения боевиков после входа в Дамаск

Лидер террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Мухаммед аль-Джулани запретил силам повстанцев насильственно захватывать государственные учреждения, которые до официальной смены власти остаются в ведении премьер-министра Мухаммада Гази аль-Джалали.
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