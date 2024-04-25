«Думай медленно, решай быстро»: как книга Канемана изменила мою жизнь

Чтение книг, внимательное изучение скрытых в них смыслов, апробация на практике заложенных в них рецептов – очень важный момент, помогающий взглянуть на свою деятельность через совершенно новую призму и открыть для себя абсолютно новые, неожиданные идеи и возможности, о которых ранее даже не задумываешься.