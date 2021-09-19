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После "предательства" Франции Австралией НАТО поменяет стратконцепцию

После "предательства" Франции Австралией НАТО поменяет стратконцепцию

Globallookpress Министерство иностранных дел Франции сообщило, что после того, как Австралия разорвала договор на строительство подводных лодок, что в МИД назвали "предательством" и ударом в спину, НАТО должно поменять стратегическую концепцию.

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