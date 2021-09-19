После "предательства" Франции Австралией НАТО поменяет стратконцепцию

Globallookpress Министерство иностранных дел Франции сообщило, что после того, как Австралия разорвала договор на строительство подводных лодок, что в МИД назвали "предательством" и ударом в спину, НАТО должно поменять стратегическую концепцию.
Globallookpress Министерство иностранных дел Франции сообщило, что после того, как Австралия разорвала договор на строительство подводных лодок, что в МИД назвали "предательством" и ударом в спину, НАТО должно поменять стратегическую концепцию.
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