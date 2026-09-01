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«Халл» за 13+9 млн фунтов купил Ироэгбунама у «Эвертона» и арендовал Васа у «Ромы»

«Халл» объявил о переходе Тима Ироэгбунама из «Эвертона».  24-летний опорник подписал контракт до 2031 года.

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