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Опубликованы фото исполнителя теракта на Рязанском проспекте Москвы

Опубликованы фото исполнителя теракта на Рязанском проспекте Москвы

В видео с признанием подрывник рассказал, что ему обещали за убийство генерала Игоря Кириллова.Напомним, силовики задержали двух мужчин, причастных к теракту на Рязанском проспекте в Москве, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

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