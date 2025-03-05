Названа новая дата сдачи омского ТЮЗа после реконструкции. В новой версии контракта на портале госзакупок указано, что исполнить работы на объекте должны к 1 сентября 2025 года.
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Названа новая дата сдачи омского ТЮЗа после реконструкции. В новой версии контракта на портале госзакупок указано, что исполнить работы на объекте должны к 1 сентября 2025 года.