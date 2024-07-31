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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кармело Энтони о лучших игроках: «Бернард Кинг, Винс Картер. Я не должен идти на поводу у общественного мнения»

«Моим любимым игроком был Бернард Кинг, потом, когда я был постарше, таковым стал Винс Картер. Если меня вдохновляли эти ребята, значит, таков мой выбор.

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