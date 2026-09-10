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Нижегородская правда

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Нижегородский лаборант Мария Трофимова стала серебряным призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Нижегородский лаборант Мария Трофимова стала серебряным призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

В Вологодской области завершился федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа».

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