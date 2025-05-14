Кобахидзе напомнил Трампу о войне Саакашвили с Россией по заданию «глубинного государства»

Власти и народ Грузии с непониманием относятся к игнорированию США призывов Тбилиси к перезагрузке отношений, ухудшившихся при прежней администрации Белого дома, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в опубликованном во вторник открытом письме президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джею Ди Вэнсу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.