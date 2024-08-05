Huawei представила раскладушку Nova Flip с квадратным внешним экраном, чипом Kirin 8000 и ценой от $740Huawei выпустила складной телефон Nova Flip с квадратным дисплеем, продвинутой тыльной камерой, выносливым аккумулятором и свежим дизайном.
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