Три санузла и три спальни: разбираем необычную квартиру в доме Коростовцева на Якубовича

Исторический центр Петербурга умеет удивлять. Иногда заходишь в обычную с виду парадную, поднимаешься или, наоборот, спускаешься на первый этаж — и обнаруживаешь пространство, которое не вписывается ни в какие привычные представления о жилье.
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