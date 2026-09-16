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Земля

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Три санузла и три спальни: разбираем необычную квартиру в доме Коростовцева на Якубовича

Три санузла и три спальни: разбираем необычную квартиру в доме Коростовцева на Якубовича

Исторический центр Петербурга умеет удивлять. Иногда заходишь в обычную с виду парадную, поднимаешься или, наоборот, спускаешься на первый этаж — и обнаруживаешь пространство, которое не вписывается ни в какие привычные представления о жилье.

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