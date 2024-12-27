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Депутат Дубинский предложил Зеленскому записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

Депутат Дубинский предложил Зеленскому записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, записать новогоднее обращение на фоне ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

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