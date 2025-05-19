«ЗаБег.РФ» — Иркутск 24 мая присоединится к международной спортивной акции

24 мая состоится международная спортивная акция «ЗаБег.РФ»/One Run. В рамках акции по всей стране организуют забеги, в которых смогут принять участие профессионалы и просто любители бега, если вам больше шести лет.
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