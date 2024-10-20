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Цыганский прессинг: в Челябинске студентов заставляют брать кредиты под угрозами, органы не реагируют
Комментарии
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Элеонора Коган
А полиция с цыганами заодно, подкуплена, понятно.
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2 час.
cЦ
cvyurij Цветков
Цыганам никогда не доверяю. Они все мошенники.
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34 мин.
ninikooo Митусова
И опять Челябинск. А в Правительстве никого не волнует, что город превратился в город Чикаго прошлого столетия- то же безвластие, то же бездействие, тот же пофигизм местных властей и силовых структур. Может туда направить ребят Росгвардии , чтобы они совместно с парнями из Русской общины вышвырнули всю эту мразь из города. Привлечь Генпрокуратуру, чтобы проверила работу правоохранительных органов- « встряхнуть город@, чтобы чинуши повыпадали из своих кресел. Этот беспредел в городе нужно остановить! То мигранты, то цыгане, завтра кто придет?! И народ один на один со своими бедами- ни защиты, ни помощи.
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12 мин.
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