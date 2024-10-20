Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • ninikooo Митусова
    И опять Челябинск. А в Правительстве никого не волнует, что город превратился в город Чикаго  прошлого столетия- то ж...Цыганский прессин...
  • Serg
    Почаще бы чинуш из Госдуры и комитетов бейсбольными битами по бошкам били и из такси выкидывали. Может поможет тогда ..."Сидеть спереди я...
  • cvyurij Цветков
    Цыганам никогда не доверяю. Они все мошенники.Цыганский прессин...

Цыганский прессинг: в Челябинске студентов заставляют брать кредиты под угрозами, органы не реагируют

Цыганский прессинг: в Челябинске студентов заставляют брать кредиты под угрозами, органы не реагируют

Avia.pro - СМИ Добро пожаловать в Челябинск, где реальность, похоже, все больше напоминает смесь комедии абсурда и криминальной драмы.

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Комментарии
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Элеонора Коган
А полиция с цыганами заодно, подкуплена, понятно.
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2 час.
cvyurij Цветков
Цыганам никогда не доверяю. Они все мошенники.
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34 мин.
ninikooo Митусова
И опять Челябинск. А в Правительстве никого не волнует, что город превратился в город Чикаго  прошлого столетия- то же безвластие, то же бездействие, тот же пофигизм местных властей и силовых структур. Может туда направить ребят Росгвардии , чтобы они совместно с парнями из Русской общины вышвырнули всю эту мразь из города. Привлечь Генпрокуратуру, чтобы проверила работу правоохранительных органов- « встряхнуть город@, чтобы чинуши повыпадали из своих кресел. Этот беспредел в городе нужно остановить! То мигранты, то цыгане, завтра кто придет?! И народ один на один со своими бедами- ни защиты, ни помощи.
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12 мин.

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