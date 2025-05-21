Обстановка в Курске сложная: Путин не стал ничего скрывать. Главное прозвучало прямо на камеру

Путин: Ситуация в курском приграничье остаётся сложной даже после освобождения.Президент России, впервые посетивший Курскую область после её освобождения, заявил, что жители региона переживают далеко не лучшие времена.
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