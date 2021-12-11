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2021: полгода дзен, полгода - нет

2021: полгода дзен, полгода - нет

Это я ещё ничего не знаю про сайт, но активно люблю путешествия. Озеро Баскунчак, май 2015Если не брать в расчёт уже второй год пандемии, закрытия границ и всяческих ущемлений моих человеческих прав на хлеба и зрелища, то бишь кафе и театры.

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