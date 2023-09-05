Молдавия рискует остаться зимой без российского газа

@ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Кишинев заявил, что никакого газового долга перед Россией, оказывается, нет.
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