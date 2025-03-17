Нас снова хотят обмануть

Не пора ли оставить иллюзии насчет политики Трампа в отношении Киева? Соединенные Штаты согласились немедленно снять паузу в обмене разведданными и возобновить военную помощь Украине после более чем восьмичасовых встреч в Саудовской Аравии, где Киев заявил, что поддержит предложение администрации Трампа о 30-дневном прекращении огня с Россией, сообщила во вторник вечером газета New York Times.