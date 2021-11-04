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Климатический саммит в Глазго не оправдывает надежды экспертов

Климатический саммит в Глазго не оправдывает надежды экспертов

Основные страны, использующие уголь, включая Канаду, Польшу, Украину и Вьетнам, постепенно откажутся от использования угля для производства электроэнергии, причем более крупные экономики сделают это в 2030-х годах, а более мелкие - в 2040-х годах.

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