В Сирии прошли соревнования по танковому биатлону

Соревнования по танковому биатлону состоялись в Сирии. Как рассказал подполковник армии САР Гияз Султан, сирийские военные уже дважды — в 2018 и 2019 года — участвовали в подобных учениях в России, однако в арабской республике они проходят впервые.
Соревнования по танковому биатлону состоялись в Сирии. Как рассказал подполковник армии САР Гияз Султан, сирийские военные уже дважды — в 2018 и 2019 года — участвовали в подобных учениях в России, однако в арабской республике они проходят впервые.
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