В Смоленске сняли фильм в жанре «роуд-муви»

Операторы, актеры и гримеры фильма «Крути педали» - жители Смоленска. Посмотреть картину можно будет уже в 2025 году Первый роуд-муви (дорожное кино) сняли в Смоленске - каст картины состоит полностью из жителей города-героя.
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