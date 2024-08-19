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В крупнейшем городе ХМАО продолжается мусорный коллапс. Жители снова требуют от мэра убрать мусорные кучи

В крупнейшем городе ХМАО продолжается мусорный коллапс. Жители снова требуют от мэра убрать мусорные кучи

Жители Сургута продолжают просить главу Максима Слепова навести порядок в дачных кооперативах и убрать кучи мусора, которые не вывозит региональный оператор «Югра-Экология» (входит в структуру «Корпорации СТС»).

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