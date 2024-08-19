В крупнейшем городе ХМАО продолжается мусорный коллапс. Жители снова требуют от мэра убрать мусорные кучи

Жители Сургута продолжают просить главу Максима Слепова навести порядок в дачных кооперативах и убрать кучи мусора, которые не вывозит региональный оператор «Югра-Экология» (входит в структуру «Корпорации СТС»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии