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Журнал «Профиль»

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Российские военные нанесли за неделю 19 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине

Российские военные нанесли за неделю 19 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине

С 11 по 17 июля Вооруженные силы РФ поразили объекты инфраструктуры украинских портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, используемые для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

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