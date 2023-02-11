Эмилиано Мартинес о кукле с лицом Мбаппе: «Как я мог издеваться над Килианом, если он забил мне 4 гола в финале ЧМ? Он, должно быть, думает, что это я его кукла!»

Эмилиано Мартинес заявил, что не издевался нал Килианом Мбаппе, празднуя победу на ЧМ-2022. Напомним, во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь сборной Аргентины показал куклу с лицом форварда сборной Франции, сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев (3:3, 2:4 по пен.
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