НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Представитель МИД РФ: Выход из ОДКБ не относится к национальным интересам Армении

Представитель МИД РФ: Выход из ОДКБ не относится к национальным интересам Армении

Возможный выход Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен опираться на реальные нужды страны, это решение не соответствует исконным национальным интересам Армении и приготовлено где-то в Евросоюзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх