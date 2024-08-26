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ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов обратилось к Франции с просьбой обеспечить Павлу Дурову, задержанному в Париже и являющемуся гражданином ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам.

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