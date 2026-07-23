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В «Локомотиве» озвучили задачу на чемпионат России-2026/27: «Быть выше, чем в прошлом сезоне»

В «Локомотиве» озвучили задачу на чемпионат России-2026/27: «Быть выше, чем в прошлом сезоне»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов назвал задачу клуба в новом сезоне РПЛ.Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов назвал задачу клуба в новом сезоне РПЛ.

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