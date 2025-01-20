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Постпред Ульянов счёл генсека НАТО Рютте далеким от реальной политики

Глава постоянного представительства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов проинформировал о том, что генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Марк Рютте за время прибывания на данной должности не оправдал возлагаемых на него ожиданий.

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