Постпред Ульянов счёл генсека НАТО Рютте далеким от реальной политики

Глава постоянного представительства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов проинформировал о том, что генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Марк Рютте за время прибывания на данной должности не оправдал возлагаемых на него ожиданий.
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