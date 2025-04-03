В ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРАМПА ПО УКРАИНЕ РОССИЯ ДОЛЖНА ПОТРЕБОВАТЬ ОТ США ОТДАТЬ АЛЯСКУ

"Мы вырастили обезьяну Запада. Надо уметь жить без Америки!" — заявил известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью изданию Украина.
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