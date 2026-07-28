📈 Рост цен на топливо начал отражаться на стоимости товаров и услуг. По словам Набиуллиной, подорожание топлива уже постепенно влияет на цены в разных сферах экономики.
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📈 Рост цен на топливо начал отражаться на стоимости товаров и услуг. По словам Набиуллиной, подорожание топлива уже постепенно влияет на цены в разных сферах экономики.
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