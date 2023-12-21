Кадыров говорит:

здравая мысль продумать надо как такое провернуть что-бы все остальные пидорры ушки опустили и в ладошки хлопали. есть идея подготовить хакеров на одномоментный взлом максимального количества СМИ в нужный момент дабы донести до всех СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ за преступление против всего человечества, которое ими уже исполняется и единственный шанс предотвратить гибель всех это немедленно уничтожить государство США. что в данную минуту выполняется. будьте бдительны в каждой стране внедрены их исполнители которые способны завершить всеобщую гибель. ату их все кто хочет жить! такая вот схема. есть кому детально продумать?

Александр Батт

При силовом решении вопроса аргументы не нужны. Нужна победа. Для этого надо просто хорошо подготовиться, и ударить неожиданно. Необходимо: 1). Перебросить наши тяжелые бомбардировщики на Американский континент (Куба, Венесуэла, Никарагуа и др.), чтобы они постоянно летали вдоль берегов США с полным БЕЗЪЯДЕРНЫМ боекомплектом (уже делается). 2). Возродить проект Ту-119 по разработке беспилотников с атомным двигателем, чтобы они непрерывно кружили вокруг США с полным БЕЗЪЯДЕРНЫМ боекомплектом. 3). Разместить у берегов США и стран НАТО многочисленную группировку малотоннажных дизель-электрических подлодок с ядерными Калибрами и Цирконами, дрейфующих по Гольфстриму и другим подходящим морским течениям скрытно с выключенными двигателями без расходования топлива. 4). Разместить ядерное оружие в космосе, чтобы нейтрализовать фактор географической удаленности США от Евразийского театра боевых действий. 5). Помочь странам Латинской Америки в разработке собственного ракетно-ядерного вооружения. Или выйти из Договора о нераспространении ЯО, и продать им ракеты средней дальности с ядерными зарядами. 6). При удобном случае, демонстративно уронить пару атомных бомб у берегов США в нейтральных водах. 7). Если не остерегут предыдущие шесть пунктов, нанести превентивный обезоруживающий ядерный удар по США зарядами малой мощности. В первую очередь по носителям ядерных средств, ПРО и ПВО (города не трогать). После этого авиацией разбомбить склады ядерного и обычного вооружения, а так же все военные заводы. Сухопутные войска на их территорию вообще не вводить. 8). Полностью разоружить США и все остальные страны мира. Распустить их армии. Сохранить только полицию с короткоствольным оружием. Изъять все оружие у населения. Закрыть предприятия по выпуску вооружений. Сопротивляющихся принудить обезоруживающими ударами. 9). Перенести ООН на территорию России, и бессменно возглавить ее, оставив право вето только за собой. 10). Установить налог с каждой страны в пользу России, как мирового правителя и гаранта стабильности, в размере 2% от ВВП (нынешний средний процент военных расходов в мире), уплачиваемый исключительно золотом, платиной, серебром и редкоземельными металлами. Создать на этой базе альтернативную мировую валюту. Налог с ныне недружественных России стран 10%.