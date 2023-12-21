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Кадыров говорит:

Кадыров говорит:

Кадыров говорит: Славик Яблочный Я не думаю, что существует риск ядерной угрозы.А в следующем году, я думаю, СВО закончится.

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Комментарии
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igor laptev
здравая мысль продумать надо как такое провернуть что-бы все остальные пидорры ушки опустили и в ладошки хлопали. есть идея подготовить хакеров на одномоментный взлом максимального количества СМИ в нужный момент дабы донести до всех СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ за преступление против всего человечества, которое ими уже исполняется и единственный шанс предотвратить гибель всех это немедленно уничтожить государство США. что в данную минуту выполняется. будьте бдительны в каждой стране внедрены их исполнители которые способны завершить всеобщую гибель. ату их все кто хочет жить!   такая вот схема.  есть кому детально продумать?
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3 час.
нина сафронова
🤝
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3 час.
Александр Батт
При силовом решении вопроса аргументы не нужны. Нужна победа. Для этого надо просто хорошо подготовиться, и ударить неожиданно. Необходимо: 1). Перебросить наши тяжелые бомбардировщики на Американский континент (Куба, Венесуэла, Никарагуа и др.), чтобы они постоянно летали вдоль берегов США с полным БЕЗЪЯДЕРНЫМ боекомплектом (уже делается). 2). Возродить проект Ту-119 по разработке беспилотников с атомным двигателем, чтобы они непрерывно кружили вокруг США с полным БЕЗЪЯДЕРНЫМ боекомплектом. 3). Разместить у берегов США и стран НАТО многочисленную группировку малотоннажных дизель-электрических подлодок с ядерными Калибрами и Цирконами, дрейфующих по Гольфстриму и другим подходящим морским течениям скрытно с выключенными двигателями без расходования топлива. 4). Разместить ядерное оружие в космосе, чтобы нейтрализовать фактор географической удаленности США от Евразийского театра боевых действий. 5). Помочь странам Латинской Америки в разработке собственного ракетно-ядерного вооружения. Или выйти из Договора о нераспространении ЯО, и продать им ракеты средней дальности с ядерными зарядами. 6). При удобном случае, демонстративно уронить пару атомных бомб у берегов США в нейтральных водах. 7). Если не остерегут предыдущие шесть пунктов, нанести превентивный обезоруживающий ядерный удар по США зарядами малой мощности. В первую очередь по носителям ядерных средств, ПРО и ПВО (города не трогать). После этого авиацией разбомбить склады ядерного и обычного вооружения, а так же все военные заводы. Сухопутные войска на их территорию вообще не вводить. 8). Полностью разоружить США и все остальные страны мира. Распустить их армии. Сохранить только полицию с короткоствольным оружием. Изъять все оружие у населения. Закрыть предприятия по выпуску вооружений. Сопротивляющихся принудить обезоруживающими ударами. 9). Перенести ООН на территорию России, и бессменно возглавить ее, оставив право вето только за собой. 10). Установить налог с каждой страны в пользу России, как мирового правителя и гаранта стабильности, в размере 2% от ВВП (нынешний средний процент военных расходов в мире), уплачиваемый исключительно золотом, платиной, серебром и редкоземельными металлами. Создать на этой базе альтернативную мировую валюту. Налог с ныне недружественных России стран 10%.
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44 мин.

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