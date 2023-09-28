Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам с Украиной «с учетом реалий на земле»

Министр при этом назвал ультиматумом «формулу мира» украинского лидера Владимира ЗеленскогоГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил ТАСС, что Москва готова вести переговоры с Киевом, но «с учетом реалий на земле» и интересов своей безопасности.