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Китайский представитель в ООН опроверг необоснованные обвинения США в адрес Китая

Китайский представитель в ООН опроверг необоснованные обвинения США в адрес Китая

Временный поверенный в делах постоянного представительства КНР при ООН Дай Бин в среду, участвуя в неофициальном заседании Генассамблеи ООН, на котором был заслушан доклад группы независимых экспертов об оценке реагирования на эпидемию коронавируса нового типа (Covid-19), опроверг необоснованные обвинения США в отношении Китая, подчеркнув, что политические манипуляции не помогут победить эпидемию, не будут пользоваться популярностью и обречены на провал, сообщает сегодня, 30 июля, «Женьминь Жибао».

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