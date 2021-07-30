Китайский представитель в ООН опроверг необоснованные обвинения США в адрес Китая

Временный поверенный в делах постоянного представительства КНР при ООН Дай Бин в среду, участвуя в неофициальном заседании Генассамблеи ООН, на котором был заслушан доклад группы независимых экспертов об оценке реагирования на эпидемию коронавируса нового типа (Covid-19), опроверг необоснованные обвинения США в отношении Китая, подчеркнув, что политические манипуляции не помогут победить эпидемию, не будут пользоваться популярностью и обречены на провал, сообщает сегодня, 30 июля, «Женьминь Жибао».