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Когда начнется год Козы и что означает этот символ восточного календаря

Коза, а именно годом козы будет 2027-ой — это восьмой знак в 12-летнем цикле восточного (китайского) календаря.

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