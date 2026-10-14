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Газета.ру

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Bronevik.com: почти 50% поездок в Москву за последний год пришлось на выходные

Bronevik.com: почти 50% поездок в Москву за последний год пришлось на выходные

На выходные пришлось 46% поездок в Москву за период с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года. Такие данные получили МТС и Bronevik.

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