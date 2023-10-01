США вошли в тройку стран по объему закупок российских удобрений

В первом полугодии Россия продала в 57 стран удобрений как минимум на $6,6 млрд. Основными покупателями были Бразилия, Индия и США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade национальных статслужб.
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