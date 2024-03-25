Рязанский митрополит Марк рассказал об опасности грехов разного возраста

По словам митрополита Марка, в каждом возрасте человека подстерегают те или иные искушения. Так, грехом детства он назвал эгоизм и капризы - ребенок часто чувствует себя центром мира, вокруг которого должны вращаться интересы окружающих.
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