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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский митрополит Марк рассказал об опасности грехов разного возраста

Рязанский митрополит Марк рассказал об опасности грехов разного возраста

По словам митрополита Марка, в каждом возрасте человека подстерегают те или иные искушения. Так, грехом детства он назвал эгоизм и капризы - ребенок часто чувствует себя центром мира, вокруг которого должны вращаться интересы окружающих.

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