Бывшему главе Ленинского района Ростова Константину Тихонову продлили арест

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.Ленинский районный суд Ростова продлил арест экс-главе управления торговли и администрации Ленинского района города Константину Тихонову до 24 февраля 2024 года.
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