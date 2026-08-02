В Госдуме связали массированную атаку на Россию с одним событием

Атаку на Россию в ночь на 2 августа вряд ли можно назвать одной из самых крупных, но украинские войска явно пытались испортить День Воздушно-десантных войск (ВДВ), рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.
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