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В Госдуме связали массированную атаку на Россию с одним событием

В Госдуме связали массированную атаку на Россию с одним событием

Атаку на Россию в ночь на 2 августа вряд ли можно назвать одной из самых крупных, но украинские войска явно пытались испортить День Воздушно-десантных войск (ВДВ), рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

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