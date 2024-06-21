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"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром

"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у мира и, в частности, стран Запада, остался последний шанс перед тем, как наступит "катастрофа".

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Не удивлюсь, если нарратив про третью мировую был ему оттуда же и надиктован.&quot; - Кстати, интересная мысль..
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18 час.
Алексей Тан
Вучич... не один, он ещё ... за свой славянский, православный народ, ответственность несёт!!!... это не блудливая кошка Лука.
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18 час.
А Кудасов
Этот не лучше болгарина у власти. С такими губами соль и сахар необходимы. Или придурка типа Принципа заслать да хоть в Бельгию, что бы там иприт проверили.
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18 час.

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