"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром

Natalija Osminina "Не удивлюсь, если нарратив про третью мировую был ему оттуда же и надиктован." - Кстати, интересная мысль..

Алексей Тан Вучич... не один, он ещё ... за свой славянский, православный народ, ответственность несёт!!!... это не блудливая кошка Лука.